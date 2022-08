Amministratori locali, giovani imprenditori, ragazzi energici protagonisti della vita politica degli ultimi anni. Giovani promesse del centrodestra italiano. Ci piacerebbe vederli in Parlamento.

A cura di Giorgio La Porta – Come da tradizione, in ogni campagna elettorale ci schieriamo apertamente dalla parte di quei giovani che in questi anni si sono distinti per il loro lavoro nel territorio, nelle amministrazioni locali e più in generale nel centrodestra italiano. E’ vero che se negli ultimi 5 anni la coalizione di centrodestra è cresciuta di almeno 10 punti, molto lo si deve all’impegno dei movimenti giovanili e dei tanti militanti sul territorio, ma in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare e conoscere direttamente alcuni giovani che davvero vorremmo vedere sugli scranni di Montecitorio.

Con questo articolo ci teniamo a presentarli agli e-lettori della nostra community.

Primo tra tutti è Claudiu Stanasel, 28 anni, consigliere comunale di Prato e campione di preferenze della Lega nel comune toscano. Vice Presidente del Consiglio Comunale è nato in Romania dove ha vissuto fino al 2000, imprenditore nel settore della logistica. In questi anni ha dimostrato straordinarie capacità relazionali nel costruire una rete di contatti internazionali con associazioni tanto di cittadini dell’est Europa in italia, quanto di italiani in Romania e promosso iniziative sia sul piano culturale, sia per rilanciare la nostra imprenditoria e il nostro export. Sempre presente sul territorio in mezzo ai suoi cittadini per valorizzare Prato e la Toscana in Italia e nel mondo. Il Consiglio comunale è stato un ulteriore trampolino per dare ancora più forza ai suoi progetti sul territorio.

Se siete appassionati di lettura non potete non conoscere Paride Candelaresi, ormai noto sui social come uno dei maggiori book influencer in Italia e impegnato da qualche anno direttamente in politica. Alla sua seconda esperienza nell’amministrazione di centrodestra di Asti, tra i fondatori della lista civica ‘I Giovani Astigiani”, per due elezioni consecutive è spiccato il più votato della lista, confermandosi recordman astigiano in termini di voti. In questi anni ha promosso tantissime iniziative culturali nel comune, oggi è assessore alla Cultura e lavora nel mondo dell’editoria. Utilizza i social in maniera innovativa, portando i cittadini quotidianamente nelle attività del Comune coniugando forma e sostanza, ironia e competenza. Chissà cosa potrebbe fare un giorno dalla Commissione Cultura della Camera…

Giovane editore intraprendente del 1992 e ormai volto televisivo è Francesco Giubilei, fondatore dei circoli di Nazione Futura e presidente della Fondazione Tatarella. Ha la straordinaria dote di trasformare in successo ogni singola iniziativa. E’ riuscito a organizzare eventi stracolmi, quando il centrodestra era in crisi mistica, va in tv e straccia gli avversari, pubblica libri di successo che altri si rifiutano di pubblicare solo perché non allineati e soprattutto è un punto di riferimento per tanti ragazzi che iniziano a far politica. Autore di almeno 15 saggi, è entrato nella classifica di Forbes tra i giovani italiani più influenti. Vederlo in Parlamento sarebbe un vero piacere e una speranza per il futuro del centrodestra italiano, ma chissà che lui non stia già progettando in silenzio qualcosa di molto più grande.

Matteo Di Benedetto, che ha deciso di sfidare il potere rosso nella sua capitale: Bologna. Con una bellissima squadra di militanti e il supporto dell’on. Tonelli, del Sap, si è presentato nelle liste della Lega alle comunali dello scorso anno, ottenendo un tripudio di consensi che lo hanno portato ad essere il primo degli eletti. Sempre iper attivo nelle battaglie per il territorio e per la promozione della natalità, della famiglia e del primato educativo dei genitori, dopo un proficuo impegno a Bruxelles accanto all’eurodeputata bolognese Alessandra Basso, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua città. Ha una pagina Facebook molto attiva e il suo messaggio va ben oltre i confini di Bologna. Altro giovane Don Quijotte è, che ha deciso di sfidare il potere rosso nella sua capitale: Bologna. Con una bellissima squadra di militanti e il supporto dell’on. Tonelli, del Sap, si è presentato nelle liste della Lega alle comunali dello scorso anno, ottenendo un tripudio di consensi che lo hanno portato ad essere il primo degli eletti. Sempre iper attivo nelle battaglie per il territorio e per la promozione della natalità, della famiglia e del primato educativo dei genitori, dopo un proficuo impegno a Bruxelles accanto all’eurodeputata bolognese Alessandra Basso, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua città. Ha una pagina Facebook molto attiva e il suo messaggio va ben oltre i confini di Bologna. Giovanni Barbagallo, vero uragano sui social con una pagina facebook che conta oltre 200 mila follower. Inizia l’attività politica ad appena 15 anni al liceo e poco dopo viene eletto in Consiglio Comunale. Giovanissimo Assistente Parlamentare, poi coordinatore cittadino della Lega e successivamente Presidente del Consiglio Comunale. Ogni giorno i suoi post sui social ricevono decine di migliaia di interazioni ed è grazie al lavoro di persone come lui che l’informazione politica coinvolge sempre più elettori. Classe 1992 e Consigliere Comunale di Giarre è, vero uragano sui social con una pagina facebook che conta oltre 200 mila follower. Inizia l’attività politica ad appena 15 anni al liceo e poco dopo viene eletto in Consiglio Comunale. Giovanissimo Assistente Parlamentare, poi coordinatore cittadino della Lega e successivamente Presidente del Consiglio Comunale. Ogni giorno i suoi post sui social ricevono decine di migliaia di interazioni ed è grazie al lavoro di persone come lui che l’informazione politica coinvolge sempre più elettori. Altro nome di un giovane valoroso che ha smontato in diretta tv alcuni preconcetti della sinistra in tema di immigrazione è Paolo Diop, di origine senegalesem in passato responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, vive a Macerata dove fa politica da molti anni. Sono rimasti negli annali televisivi dei suoi interventi tv contro lo Ius Soli e contro l’immigrazione clandestina. Presentatori e ospiti rimanevano sconcertati all’idea che vi fosse un nero in studio a non recitare la solita retorica immigrazionista. Attuale coordinatore regionale delle Marche di Italia al Centro di Toti, al momento della scrittura dell articolo Paolo viene dato come possibile candidato nelle Marche. Siamo fiduciosi. Menzione speciale per un giovane validissimo che nei trascorsi 5 anni si è già dedicato all attività parlamentare: Alex Bazzaro, classe 1987. Anche lui attivissimo Consigliere Comunale della Lega a Venezia, è noto al pubblico per la sua attività sui social dove è stabilmente tra i primi 10 posti della classifica Twitter. I suoi messaggi controcorrente sulla difesa delle libertà personali ai tempi del Green pass, gli hanno permesso di estendere la sua base di contatti e poter contare su una vasta base elettorale che lo rivuole altri 5 anni in Parlamento. Ovviamente facciamo il tifo per lui. Menzione speciale per un giovane validissimo che nei trascorsi 5 anni si è già dedicato all attività parlamentare:classe 1987. Anche lui attivissimo Consigliere Comunale della Lega a Venezia, è noto al pubblico per la sua attività sui social dove è stabilmente tra i primi 10 posti della classifica Twitter. I suoi messaggi controcorrente sulla difesa delle libertà personali ai tempi del Green pass, gli hanno permesso di estendere la sua base di contatti e poter contare su una vasta base elettorale che lo rivuole altri 5 anni in Parlamento. Ovviamente facciamo il tifo per lui.