Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana chiama Guido Bertolaso per costruire l’ospedale anti covid all’ex fiera di Milano.

Trasformare l’ex fiera di Milano in un grandissimo ospedale per affrontare quell’emergenza covid 19 che sembra non migliorare nel nord Italia. Ecco così che il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso di convocare forse il più grande esperto di emergenze nazionali, l’ex presidente della Protezione Civile Guido Bertolaso.

Un uomo di Stato non si tira mai indietro e dopo aver affrontato tante emergenze nazionali, tra le quali il terremoto de L’Aquila del 2009, Bertolaso torna sulla scena italiana dopo 10 anni di fango, insulti e vicende giudiziarie che lo hanno visto totalmente estraneo ai fatti.

Guido Bertolaso è l’uomo giusto al momento giusto per affrontare una delle emergenze nazionali più difficili dell’ultimo secolo.

E la nobiltà di animo di quest’uomo viene dimostrata anche dal compenso che avrà dalla Regione Lombardia: un solo euro.

E chissà se dopo questa esperienza la politica si accorgerà magicamente che c’è ancora bisogno dell’efficienza e delle capacità di personaggi di questo livello.

Buon lavoro e un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro!