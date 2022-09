Ultimo sondaggio Swg per La7: Centrodestra al 45,9 in vantaggio di 17 punti, centrosinistra per la prima volta sotto il 30. Boom di Calenda e Renzi vicini al 7%. Conte meglio del previsto.

Continua a crescere Giorgia Meloni, continua a perdere Enrico Letta, che cosa succede negli ultimi sondaggi? La fotografia ci viene offerta nell’appuntamento settimanale di Enrico Mentana a La 7 con i sondaggi realizzati da Swg. La situazione delle coalizioni vede il centrodestra in forte vantaggio con il 45,9% contro un 29% della coalizione di centrosinistra di Letta, Fratoianni, Bonino e Di Maio.

Nello specifico dei partiti, Fratelli d’Italia guadagna un punto pieno in tre settimane salendo al 24,8 e sembra togliere questo punto direttamente a Forza Italia che passa dall’8% al 7. La Lega di Matteo Salvini stabile al 12,5, proprio come nella rilevazione precedente. La quarta gamba del centrodestra, ovvero la lista Noi Moderati di Toti, Lupi e Brugnaro ottiene un discreto 1,6% che non gli permetterebbe di raggiungere il quorum del 3% ma che permetterebbe a questi voti di contribuire al risultato del centrodestra.

Nel campo del centrosinistra brutte notizie per Enrico Letta che vede scendere il Partito democratico di un punto al 22,3%, ben due punti e mezzo sotto Fratelli d’Italia. Piccole buone notizie per Fratoianni che vede passare la sua lista Sinistra Italiana dal 3,7 al 4%, mentre Impegno Civico di Luigi Di Maio in flessione del 0,2 all’1,2%. Non raggiungerebbe il quorum neanche Emma Bonino con l’1,5%.

Terza coalizione in gara è il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte che in tre settimane guadagna l’1,2% e varrebbe oggi l’11,6% ben lontano da quel 32% di 5 anni fa.

La vera sorpresa a sinistra è il quarto posto della lista Calenda – Renzi che se al suo battesimo era data attorno al 3-4% e che in meno di un mese ha raddoppiato i suoi consensi arrivando a un dicretissimo 6,8%. Questo risultato può far tremare ancora di più il centrosinistra, soprattutto nei collegi che saranno in bilico per poche centinaia di voti, la lista di Azione potrebbe dare il colpo di grazia definitivo facendo perdere anche i collegi piu blindati.

Nel prossimo parlamento ci sarà con molta probabilità anche Italexit di Gianluigi Paragone che al momento viene dato al 3,4% leggermente al di sopra della soglia di sbarramento. Nel caso dei partiti più piccoli è sempre molto difficile capire l’esatta percentuale, anche perché i sondaggi hanno un margine di errore del 2% che per un piccolo partito è la differenza tra la vita e la morte.

Secondo questi sondaggi non ci sarebbe invece spazio in Parlamento per le altre liste. Dall’Italia Sovrana di Rizzo, all’Alternativa di Adinolfi e Di Stefano, passando per Vita di Sara Cunial, insieme a tutte le liste presenti sulla scheda i cosiddetti altri partiti ottengono il 3,3%.

La campagna elettorale è appena iniziata e sebbene sia difficile ribaltare i risultati dei sondaggi, molti elettori devono ancora decidere come votare.