Nuovo schiaffo per il governo Conte: inchiodato al 40% mentre l’opposizione ha un nuovo record di consenso. Il partito di Conte svuota Pd e 5 stelle ma non aiuta il Governo.

A cura di Giorgio La Porta – Consenso mai così alto per le forze di opposizione che negli ultimi due anni sono cresciute di oltre 8 punti percentuali, secondo il sondaggio di Noto Sondaggi per Porta a Porta. Maggioranza assoluta al centrodestra alla vigilia degli Stati Generali voluti dal Governo Conte.

L’emergenza covid non ha cambiato assolutamente nulla, ha semplicemente creato una enorme visibilità al premier Conte, che però non si è trasformata in un consenso nei confronti dei partiti che sostengono la maggioranza. Nel centrodestra la Lega di Matteo Salvini torna a crescere al 28%, doppiando di fatto Giorgia Meloni che con il 14% stabilisce un nuovo record. E con il 42% i partiti sovranisti italiani potrebbero avere la meglio anche da soli contro una maggioranza di Governo inchiodata al 40%.

Nel centrodestra ci sono anche Cambiamo di Giovanni Toti all’1,5% e Forza Italia che guadagnando mezzo punto torna al 7,5%. La somma fa il totale e il centrodestra unito all’indomani della manifestazione di piazza del 2 giugno, vola al 51% stabilendo un nuovo record.

Tira brutta aria nel centrosinistra dove il PD di Zingaretti perde un punto e mezzo in un mese, fermandosi al 19,5%, il Movimento 5 Stelle al 16%, Italia viva al 3,5% e Leu all’1% per un totale del 40%, 11 punti in meno rispetto all’opposizione.

La somma non cambia se Conte dovesse formare un suo partito. La coalizione resterebbe sempre al 40% ma la lista Conte otterrebbe il 16%, svuotando di fatto sia il Pd che il M5S. Il Pd scenderebbe al 16%, mentre il Movimento 5 stelle al 9%. Un punto verrebbe anche da Renzi che scenderebbe al 2,5% e Leu sparirebbe al 0,5%.

Non è escluso che se Conte dovesse realmente fare un partito la situazione della maggioranza sarebbe davvero esplosiva.

Intanto per l’ennesima volta i sondaggi danno una chiara fotografia del Paese reale: gli italiani vogliono essere governati da Salvini e Meloni e vogliono mandare a casa Conte, Zingaretti, Di Maio e Renzi!