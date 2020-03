Il centrodestra unito lancia le sue proposte in Senato per rilanciare il Paese dopo l’emergenza corona virus. Il video integrale.

Il centrodestra sta lavorando in maniera unitaria alle proposte da presentare al Paese per dare un contributo ad affrontare la crisi del Corona Virus. Dopo l’appello alla responsabilità lanciato dal Presidente Mattarella, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno presentato questa mattina alcune proposte per rilanciare le imprese in un momento di particolare emergenza economica per il nostro turismo.

Critiche costruttive da parte di una coalizione che è la prima forza politica del Paese e che in quanto tale ha il dovere non solo di criticare, ma anche di presentare proposte concrete per affrontare i problemi degli italiani.

Una critica particolarmente accentuata è venuta nei confronti della Presidente della Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen che al momento non si è ancora espressa sulla preoccupante situazione di emergenza sanitaria che si sta diffondendo in tutta Europa. Tajani ha auspicato una sua presenza martedì al Parlamento Europeo di Bruxelles durante la discussione sull’emergenza Covid 19.