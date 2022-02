Mentre sul web impazzano le campagne per dire no a Berlusconi al Quirinale, noi vi chiediamo di esprimervi su chi NON vorreste al Colle. Non possiamo votare a favore di un Presidente ma nulla ci impone di non esprimerci contro.

Impazza da qualche tempo sul web e sui grandi quotidiani la campagna contro Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica. Gli ex amici del Nazareno e in particolare Enrico Letta che divenne premier proprio coi voti di Berlusconi e dell’allora PdL non sembrano avere gratitudine nei confronti dell’anziano leader azzurro. Anche la stampa di sinistra ha ritrovato antiche energie antiberlusconiane e addirittura dopo un decennio è stato scongelato il Popolo Viola che tanto aveva avuto da dire contro il Cavaliere.

Tra pochi giorni 1009 grandi elettori verranno chiamati a nominare il nuovo inquilino del Quirinale e noi abbiamo deciso con un po’ di sana irriverenza di chiedervi non quale sia il vostro candidato preferito, ma sapere da voi quale proprio non vorreste vedere su quel Colle. Visto che esimi giornalisti democratici si stanno scagliando in una direzione, noi nell’elenco abbiamo messo proprio tutti i papabili, da Mario Draghi a Enrico Letta, dal Presidente Elisabetta Casellati a Silvio Berlusconi stesso. Passando poi per gli ex Premier Romano Prodi e Giuliano Amato, l’ex Presidente della Camera Casini, il neo Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, al ministro Marta Cartabia, passando ovviamente per l’attuale Presidente Sergio Mattarella che secondo molti dovrebbe concedere un bis. Ecco, sarete voi a dirci se volete questo bis. Si chiama democrazia del web e seppur senza alcuna valenza statistica vuole essere una buona palestra in attesa che come in molti altri paesi europei, gli italiani possano essere finalmente liberi di scegliersi il Presidente della Repubblica.

Avete due preferenze a disposizione. Sono graditissimi commenti sotto l’articolo e condivisioni, tenendo sempre ben presente che su questa piattaforma sono proibiti insulti e volgarità, mentre è graditissima un po’ di sana ironia. Buon voto a tutti!