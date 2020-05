Salvini guida la classifica delle interazioni facebook seguito da Giorgia Meloni, terzo posto per Di Maio: boom di Luca Zaia che sorpassa il premier Conte. Tutte le novità della settimana.

La settimana di Pasqua ha portato importantissime novità nelle interazioni sui social. Generalmente si nota una contrazione delle interazioni generali e le classifiche delle scorse settimane vengono completamente stravolte.

Matteo Salvini resta saldamente al primo posto sia nel numero dei follower della sua pagina personale sia nel numero delle interazioni totali.

Giorgia Meloni mette la freccia a destra e vola dal quarto al secondo posto, superando sia Conte che Di Maio. La sua pagina resta la quarta più seguita con un milione e mezzo di follower che producono però oltre 4 milioni e mezzo di interazioni.

Terzo posto stabile per Luigi Di Maio che si vede sorpassato da Conte nel numero dei follower e da Meloni e Salvini nel numero delle interazioni.

Quarto posto al governatore del Veneto Luca Zaia che grazie a tre milioni e mezzo di interazioni sorpassa di un soffio anche il Premier Conte. Zaia ha un pubblico di mezzo milioni di follower molto attivo sotto il punto di vista delle interazioni.

Quinto posto per Conte che pur avendo la seconda pagina più grande in Italia dopo Salvini (2,9 mln di follower) riesce a realizzare solo 3,4 milioni di interazioni.

Sesto posto per Giovanni Toti che dalla Liguria sfiora il milione di interazioni settimanali.

Per trovare qualcuno di centrosinistra dobbiamo andare al settimo posto dove troviamo Matteo Renzi con 700 mila interazioni.

Mentre per trovare qualcuno del PD dobbiamo scendere all’ottavo posto dove non troviamo il leader Zingaretti ma bensì il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini con quasi 800 mila interazioni.

Bassi, anzi bassissimi gli altri leader come Berlusconi, Zingaretti e Vito Crimi. Praticamente inesistente il ministro della Salute Roberto Speranza.

Vi ricordo che le interazioni non sono sinonimo di consenso o favore della rete, ma stiamo misurando con dati oggettivi pubblicati da facebook, il coinvolgimento del pubblico. E’ un po’ come fosse un auditel. Puoi guardare un programma per tirargli pomodori o lanciargli fiori e baci, ma ciò che conta è che lo stai guardando ed è ciò che facebook rileva e noi pubblichiamo.