E’ allarme nei sondaggi per Conte: persi tre punti di gradimento dal giorno della conferenza stampa contro Salvini e Meloni. E ancora deve arrivare lo tsunami della crisi economica.

Trema Palazzo Chigi di fronte al crollo di tre punti del gradimento del Governo Conte nel pieno dell’emergenza Covid. Mentre in tutti i paesi europei, il consenso dei leader vola sopra quota 70%, quel poco vantaggio ottenuto da Conte nelle prime settimane del lock down è svanito in pochi giorni. La temutissima Angela Merkel, ad esempio, ottiene il favore del 74% dei tedeschi e stesso vale per i premier di Francia, Inghilterra e Spagna, mentre per Giuseppi in Italia bisogna accontentarsi di un consenso che al massimo è arrivato al 43%.

I dati non vengono da chissà quale pericolosa fonte sovranista e leghista, ma dalla trasmissione Piazza Pulita su La7 e sono stati elaborati da Index research.

Vuol dire che solo 43 cittadini su 100 hanno espresso un giudizio favorevole sull’operato del Governo. Attenzione però che il gradimento è un valore diverso dal consenso partitico. Posso benissimo esprimere giudizi positivi sul governo, ma dichiarare che voterò un altro partito nel momento in cui mi venga chiesto di esprimere un voto politico. In questo momento, ad esempio, molti elettori di Forza Italia e di Italia Viva esprimono pareri positivi sull’operato del Governo, ma quando gli si chiede cosa voteranno, non necessariamente si esprimeranno a favore dei partiti di Governo.

Questo per dire che quel 43% di giudizi positivi non sono voti reali nei confronti del Governo. Infatti i due principali azionisti della maggioranza il Movimento 5 stelle e il Pd sono inchiodati al 14-15% nel primo caso e al 20-21% nel secondo.

L’allarme vero arriva nel momento in cui si pensa a quando lunedì la gente potrà di nuovo uscire di strada e protestare senza alcuna limitazione. Gli italiani sono stati corretti e responsabili fino adesso, ma qualora si dovesse arrivare alla disperazione di chiudere la bottega di famiglia e non avere nulla da mettere nel piatto, la rabbia potrebbe incendiare una protesta che potrebbe allargarsi a macchia d’olio nel Paese. E lì puoi fare tutte le dirette a reti unificate che vuoi, oltre ai nomi e cognomi dei tuoi avversari puoi anche leggere i codici fiscali e il gruppo sanguigno ma per te i giochi sono finiti.

Il trend è chiaro e gli italiani stanno scaricando Conte, mentre nei sondaggi di Porta a Porta curati da Noto sondaggi, la somma dei partiti di centrodestra otterrebbe il 50% dei voti popolari. Gli italiani hanno le idee chiare, non vogliono essere governati da Conte ma da Salvini e dal centrodestra.