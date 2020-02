Team di ricercatori del Queensland in Australia ha trovato un vaccino. ‘Il primo ostacolo è stato superato’. Adesso inizia la sperimentazione animale.

Un primissimo passo sembra fatto nella scoperta di un vaccino contro il Coronavirus. È appena terminata la sperimentazione in laboratorio di un’arma efficace per fermare il virus Covid 19 che sta facendo tremare tutto il mondo.

Dopo tre settimane di laboratorio, finalmente una buona notizia arriva dall’Australia ed è una prima importantissima tappa nella scoperta del vaccino.«Esistono ancora numerosi test per garantire che il vaccino-candidato sia sicuro e che crei un’efficace risposta immunitaria– ha affermato Peter Hj vicecancelliere e presidente dell’Ateneo del Qeensland – ma la tecnologia e la dedizione dei ricercatori vogliono testimoniare che il primo ostacolo è stato superato».

Si annuncia una vera corsa contro il tempo, poiché se è vero che possiamo essere sulla buona strada per la produzione di un vaccino, è pur vero che la sperimentazione può durare anche sei mesi, per vedere appunto come possa reagire l’organismo umano.

Peter Hj ha affermato infine che la Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, organizzazione internazionale che si occupa dello sviluppo della ricerca nei vaccini) stia lavorando in stretta collaborazione con l’Università del Queensland stia lavorando per produrre un vaccino efficace entro 6 mesi.