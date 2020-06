Candidata contro Nancy Pelosi, DeAnna Lorraine è candidata al Congresso del Partito Repubblicano di Donald Trump. Energica e di origine italiana, con le idee molto chiare e posizioni molto determinate. L’abbiamo intervistata per avere una foto chiara della situazione negli States.

A cura di Francesco Tuozzolo – Abbiamo visto una situazione caotica negli Stati Uniti: proteste, rivolte, atti di vandalismo… tutto è iniziato con #BlackLifesMatter.

Qual è la sua opinione su queste proteste organizzate e cosa rappresenta socialmente parlando?

Black Lives Matter è un movimento molto distruttivo che finge di aiutare i neri, ma in realtà sta semplicemente alimentando tensioni razziali, vittime, false narrazioni e disordini civili.

I veri americani non dividono le persone per colore della pelle o razza: ma Black Lives Matter e la sinistra vogliono che tutti noi ci dividiamo e ci odiamo.

La loro premessa si basa su bugie, ma stanno distruggendo il paese su queste bugie e le guerre razziali che stanno perpetuando.

Chi può esserci dietro le proteste e perché?

Gli enormi ingegneri sociali ricchi, come George Soros, Obama e i Clinton sono dietro di esse.

È finanziato dai gruppi del Partito Democratico e Soros tramite i suoi laboratori operativi come Open Society. Vogliono alimentare disordini in modo da poter rovesciare Trump e la costituzione americana e attuare il loro piano politico.

Trump viene attaccato su più fronti: dopo l’emergenza del coronavirus c’è stato un impatto negativo per il consenso del Presidente Trump e ora aggiungiamo il caos generale creato con le proteste.

Quali saranno le prossime mosse del presidente Trump per spazzare via questo casino?

Mi aspetto che inizierà a esporre le bugie delle organizzazioni corrotte e delle persone e governi coinvolti nella crisi Coronavirus, nonché le proteste e gli incidenti di #BlackLifesMatter.

Esporrà i crimini quali mettere i malati nelle case di cura e ucciderli. Credo che presenterà prove e i responsabili saranno incriminati. Ha già tagliato l’OMS e penso che esporrà di più il CDC e il dottor Fauci. Chiederà anche alla Guardia Nazionale di prendere il controllo e fermare i disordini civili. Le persone e le azioni corrotte saranno esposte prima delle elezioni di novembre in modo che possa mostrare al mondo il vero volto dei Democratici.

Il Partito Repubblicano è pienamente coinvolto con Trump o ci possono essere sorprese per #Elections2020?

La maggior parte dei conservatori negli Stati Uniti sostiene Trump e vuole votare per lui a novembre.

Tuttavia ci sono molti agenti del “Deep State” che sono falsi repubblicani, traditori. Probabilmente vedremo più di quelli che usciranno nei prossimi mesi per cercare di creare disunione con Trump e convincere la gente a non votare per lui. Trump deve anche continuare a essere una voce per “The Forgotten Man” e difendere le nostre preoccupazioni e lottare per la libertà degli americani.

John Bolton sta parlando di un libro con molte “informazioni classificate”, cosa possiamo aspettarci da questo libro?

Non sono esattamente sicura, ma probabilmente molte notizie false! John Bolton è un burattino manovrato dal “Deep State”, quindi il contenuto del suo libro sarà quello che George Soros vuole far diffondere ai mass media per adattarsi alla sua agenda di odio contro Trump e con quel pretesto vorranno perpetuare i disordini civili. È sorprendente che la sinistra abbia cooptato per John Bolton che non è altro che un guerrafondaio: verrà acclamato come il nuovo figliol prodigo della sinistra americana e delle lobby in mano ai potenti. Il libro non dovrebbe essere rilasciato.

E il tuo libro? Sappiamo che lo presenterai presto: puoi darci un’anteprima di cosa tratta il tuo libro?

Sì! Il mio libro uscirà il 20 luglio e sono molto emozionata, il mio libro si chiama: TORNA ALL’AMERICA: I segreti della campagna che ho imparato combattendo Nancy Pelosi e “The Swamp” (Il Pantano)

“Hai mai desiderato sapere com’è candidarsi al Congresso americano? Che ne dici di sfidare il membro più potente del Congresso, il Presidente della Camera? Il libro rivela ciò che è realmente accaduto durante la sfida contro Nancy Pelosi, la portavoce della Camera nel 12 ° distretto della California, a San Francisco.

Condivido i dettagli della mia battaglia “Davide contro Golia”: nell’esclusiva i retroscena delle esperienze vissute e di come ho combattuto sia la sinistra che i “Repubblicani solo di nome” (RINO in inglese), establishment della destra americana. Se sei un candidato o stai prendendo in considerazione di candidarti, assicurati di imparare sia dalle vittorie che dalle sconfitte. Se non sei in corsa per una candidatura ma vuoi solo una visione esclusiva, senza censure, dietro le quinte del bene, del male e del molto sporco di ciò che accade in una campagna politica ad alta visibilità, questo libro fa per te.”

Lorraine è vulnerabile, autoironica e piacevolmente onesta nella condivisione delle sue lezioni e dei suoi risultati.

Sia che tu voglia fare la differenza in un modo più sottile o diventare un marchio politico totalmente visibile, questo libro ti aiuterà ad avere un grande impatto e a diventare un leader politico senza paure.

Italia, USA: storicamente una relazione forte. Quali sono le sfide imminenti dal punto di vista economico e politico per entrambi i paesi?

Uscendo dal coronavirus, entrambi dobbiamo capire come ci adegueremo alla nostra nuova realtà. Entrambi abbiamo visto ora come la Cina è stata davvero in grado di infiltrarsi nel DNA stesso dei nostri paesi. L’Italia, con il governo di coalizione di sinistra, penso che sarà molto più difficile uscirne economicamente. Hanno bisogno di esaminare politiche economiche come forse allentare l’imposta IVA su determinati settori basati sul turismo. Con il turismo che è un pilastro economico così grande dell’economia italiana – questo deve essere risolto immediatamente.

Naturalmente in America, stiamo andando alle elezioni tra Joe Biden e Donald Trump. Dal punto di vista politico, possiamo o continuare il grande successo economico degli ultimi quattro anni oppure possiamo frenare e andare verso un caos socialista. La sinistra è scardinata e pronta affinché il sangue, letteralmente, riacquisti il ​​potere. Sarà una dura lotta, ma insieme i conservatori dovrebbero essere in grado di farcela e dare a Trump altri quattro anni.

Anche la censura della libertà di parola e dalle grandi piattaforme tecnologiche è difficile, perché mettono a tacere tutte le voci conservatrici e mostrano solo una narrazione: la sinistra. Inoltre, il nostro presidente Trump ama l’Italia! Abbiamo un ottimo rapporto e ora dobbiamo costruirlo ancora più forte. Speriamo di concentrarci maggiormente sul rafforzamento del rapporto tra i patrioti americani amanti della libertà e i patrioti italiani amanti della libertà. Quindi possiamo lavorare insieme e creare una coalizione di patrioti conservatori che sono svegli in tutto il mondo che possono combattere insieme la sinistra.

Hai origini italiane: come sono i tuoi rapporti con l’Italia e la sua cultura e quali sono i luoghi che ami del Belpaese?

Sì, Il mio cognome è Tesoriero: ho una grande famiglia italiana e sono stata in Italia 3 volte. I miei nonni paterni sono siciliani: emigrarono a New York via Ellis Island negli anni ’40.

Adoro la cultura italiana! Adoro il cibo, le persone, le tradizioni e l’approccio familiare. Le mie città preferite in cui sono stata sicuramente Roma e Venezia: non vedo l’ora di tornarci presto!