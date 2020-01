In un sondaggio diffuso a Porta a Porta su Rai 1, realizzato da Noto sondaggi, i due candidati governatori dell’Emilia Romagna sono praticamente alla pari, con un leggerissimo vantaggio di Bonaccini. Meno di due punti di distanza a tre settimane dal voto e con un margine di errore del 3% nei sondaggi significa che la partita è apertissima. Inoltre, un dato allarmante per i candidato dem è che mentre la sua avversaria leghista è rimasta stabile, lui ha perso in un mese due punti, arretrando così nella corsa.

La partita è apertissima, anche perché ora entrano in gioco i leader di partito e la campagna entra nel vivo.

