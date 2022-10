Oltre 50 mila voti ricevuti. Vota anche tu le persone che vorresti al Governo con Giorgia Meloni. 40 nomi proposti e puoi sceglierne fino a 5.

In queste ore impazzano i totoministri e qualcuno sembra trovare seri fondamenti, ma fino a sabato nulla sarà definitivo. Nella prima settimana di Toto Ministri Vittorio Sgarbi è sempre stato in testa nel gradimento dei nostri e-lettori ma nei totoministri di ieri la casellina della cultura è stata occupata da altri. Continuate a votare e a far girare questo sondaggio condividendolo sulle vostre pagine e vediamo che succede.

Noi continueremo a dare voce all’Italia di centrodestra e continueremo a coinvolgervi. E’ il nostro dovere.

Buon voto a tutti!