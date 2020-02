Salvini sale al Quirinale e chiede un Governo senza Conte che coinvolga tutti e affronti seriamente la crisi sanitaria. Tu cosa ne pensi, vota il nostro sondaggio.

‘Accompagnare il Paese fuori dal pantano, accompagnare il Paese alle urne’ ha affermato Matteo Salvini questa mattina salendo al Quirinale per chiedere un Esecutivo di unità nazionale senza il Premier Conte, che possa far affidamento sul coinvolgimento di tutte le forze politiche del Parlamento e che traghetti il Paese verso le urne in un periodo di circa 8 mesi.

Coinvolgere tutti per mettere una toppa ai disastri di Conte e dare una svolta alla politica in un momento di emergenza sanitaria da corona virus che senza alcun dubbio avrà ricadute economiche disastrose sull’economia. L’Italia cresce poco, anzi pochissimo e servono misure urgenti per sostenere chi è in difficoltà. Siamo nel periodo di alta stagione per il turismo e le cancellazioni in alcune zone si avvicinano al 90% con conseguenze drammatiche per tutto il settore. Se questa emergenza non passa in fretta, ci troveremo di fronte agli effetti di un terremoto localizzato su tutto il territorio nazionale.

Di parere opposto è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che non dà alcuna disponibilità ad accordi che sappiano di inciucio con il Pd e con il Movimento 5 stelle.

Lanciamo un sondaggio per sapere cosa ne pensiate voi di un possibile governo di unità nazionale.