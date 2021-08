Mentre l’Italia si divide, la protesta contro il Green Pass obbligatorio accende l’opinione pubblica e riempie le piazze. Abbiamo lanciato un sondaggio per conoscere la vostra opinione.

Sui social è già scoppiata la guerriglia tra favorevoli e contrari e ogni post viene travolto dall’argomento Green pass che fino a qualche mese fa interessava a pochissimi italiani. Tutti hanno voglia di dire la loro, di farsi sentire in maniera forte e anche argomenti come il ddl Zan che per mesi hanno monopolizzato il dibattito, ora cedono il passo alla discussione sul Green pass obbligatorio.

Dalla nostra piattaforma vogliamo raccogliere le vostre opinioni, perché non abbiamo e non avremo mai paura delle opinioni dei nostri lettori. E’ per questo che riprendiamo le pubblicazioni estive proprio con questo sondaggio facendovi questa domanda: