Prima Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: introduzione del reato di invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità o la salute.

Nel giorno della nomina dei viceministri e sottosegretari, il Presidente Giorgia Meloni è intervenuto anche per complimentarsi con il Ministro Matteo Piantedosi per lo sgombero del rave party di Modena. La volontà di dare un segno di svolta e di interventismo è abbastanza chiaro.

“La pacchia è finita” ha subito commentato l’ufficio comunicazione della Lega che ha diffuso una apposita locandina con le immagini dello sgombero da parte della Polizia.

Giorgia Meloni ha così annunciato che Piantedosi dopo il provedimento sulla chisura dei porti alle Ong, sta lavorando ad una legge per l’introduzione del reato di ” invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità o la salute”.

Ha poi commentato: “sulla base di ciò che accaduto negli ultimi giorni, dove abbiamo visto l’ennesimo rave party illegale, organizzato sul nostro territorio nazionale e che ha visto molte persone arrivare da mezza Europa e organizzare questi eventi nella totale illegalità, cosa che abbiamo ampiamente contestato anche nei mesi e negli anni scorsi, il ministro Piantedosi oltre ad essere intervenuto immediatamente, ci ha proposto una norma che interviene su questa materia con la previsione di un reato di un nuovo reato”.

Per spiegare come si applicherà la nuova legge anti rave party ha aggiunto: “Inizialmente si era ragionato di intervenire su una aggravante per un reato che già esiste che di invasione di terreni ed edifici ma abbiamo poi scelto di introdurre un nuovo reato diverso perché non volevamo che questo reato si inserisse nella fattispecie dei reati contro il patrimonio, ma volevamo che fosse un reato contro l’incolumità pubblica”.

Ci piacerebbe sapere se questa legge avrà effetti anche su quei centri sociali occupati da anni che sono covi di illegalità diffusa e che organizzano eventi al di fuori del rispetto di ogni legge.