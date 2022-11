Arriva una proposta di emendamento per sospendere le sanzioni agli over 50 che hanno fatto la libera scelta di non vaccinarsi.

Un emendamento proposto dal Ministero dell’Economia guidato dal Ministro leghista Giorgetti “sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19” .

Sospesa in pochi minuti una sanzione infame voluta da Speranza che andava a colpire le persone che hanno fatto la libera scelta di non vaccinarsi.

L’aria sta cambiando e la caccia alle streghe, le discriminazioni e quel clima di odio diffuso, grazie alla nuova maggioranza, sono soltanto brutti ricordi.

Solo poche ore fa con il primo decreto del Governo Meloni sono stati reintrodotti i 4000 sanitari non vaccinati. Sappiamo quanto la nostra sanità sia carente di personale e qualcuno aveva permesso l’esclusione di forze lavoro fondamentali. Brutto ricordo anche quello. Potranno tornare al lavoro da oggi.

Ovviamente continueremo a tenere gli occhi aperti e vi aggiorneremo sulla sospensione delle sanzioni di 100 euro ai non vaccinati.

Per il momento ringraziamo il Ministro Giorgetti e il centrodestra per aver dato questo piccolo ma importante segnale di cambiamento.

La gente come noi, non molla mai!!!