Tre anni fa come oggi le elezioni europee; tra 280 giorni le elezioni politiche. Se avessi in mano una scheda elettorale domenica prossima chi voteresti?

Il 26 maggio di tre anni fa si votava per il rinnovo del Parlamento Europeo e quelle elezioni ebbero come protagonista assoluto Matteo Salvini che con oltre il 34% travolgeva come uno tsunami la politica italiana.

Da quel 26 maggio sembrano trascorsi non 3 anni ma tre ere geologiche: il Movimento 5 Stelle sembra ormai una corrente del Partito Democratico, Forza Italia dopo una prima fase calante è ormai un partito centrista di tradizione Popolare e Giorgia Meloni sfida quotidianamente il Pd per la conquista del primo posto nelle classifiche. Nel frattempo si affacciano per la prima volta sulla scena politica forze come Italexit di Gianluigi Paragone e Coraggio del sindaco di Venezia Brugnaro, oltre a tantissimi soggetti politici che nei prossimi mesi presenteranno le liste.

Mancano infine 282 giorni a quel fatidico 4 marzo, data delle elezioni politiche del 2018. E’ tempo di lanciare un sondaggio.

Se domenica prossima avessi in mano una scheda elettorale, chi voteresti?