Silvio Berlusconi in persona ha presentato il logo unitario del centrodestra per le circoscrizioni estere. Molto simili al logo presentato 5 anni fa, riporta i tre nomi dei leader del centrodestra e sotto in piccolo i tre loghi.

Riguarderà soltanto gli italiani all’estero che votano con un sistema elettorale proporzionale e con le preferenze. Proprio per questo è necessario creare dei listoni di coalizione, perchè spesso solo la lista più votata riesce a portare a casa il seggio e dividersi in 4-5 liste corrisponde a firmare la sconfitta.

Mentre il centrosinistra continua a discutere sulle alleanze, le esclusioni e i veti, il centrodestra presenta già il logo della coalizione, rende chiara l’idea di come sia ancora in alto mare la coalizione guidata da Letta.

Oggi intanto si riunirà il tavolo del centrodestra per stabilire le candidature unitarie nelle circoscrizioni estere.