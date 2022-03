**SICILIA: GIA’ ONLINE ‘PRIMALITALIA.IT’, ORGANIZZATORI PRONTI A DARE MANO A SALVINI**

= ADN0539 7 POL 0 ADN POL NAZ Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Nella home page resiste un vecchio articolo con i nomi dei candidati possibili del centrodestra per il Colle: Moratti, Nordio, Pera. Ma oggi gli occhi sono puntati con rinnovato interesse sul sito ‘primalitalia.it’ dopo la proposta fatta ieri dal leader della Lega, Matteo Salvini, che per la Sicilia ha lanciato una sorta di patto federativo – la lista ‘Prima l’italia’ – che, nelle parole del leghista “potrebbe accogliere varie sensibilità della coalizione (a partire dalla Lega) anche con autonomisti, centristi e civici”. Un progetto che dalla Lega si sono affrettati a far sapere che è stato benedetto dallo stesso Berlusconi, ma che da Fi ridimensionano, spiegando di non saperne nulla. Fatto sta che l’idea del leghista, almeno per quanto riguarda il nome ‘Prima l’Italia’, già ha realtà sul web.

Il dominio con quel nome è stato infatti registrato da Giorgio La Porta, giornalista e influencer ora assistente parlamentare in Ue per il gruppo della Carroccio, con data 29 agosto del 2021, circa sette mesi fa. “Abbiamo messo in piedi questo sito – dice contattato dall’AdnKronos – sulla scia delle europee del 2019, visto poi che proprio lo slogan ‘Prima l’Italia’ era quello che aveva scelto il partito per quella campagna elettorale” (che registrò alle urne un successo clamoroso per il partito di Salvini, che arrivò al 34%). Nella testata online si legge: ‘la voce social dell’opposizione’. Nel logo stilizzato, si legge centro-destra.it, con rimando a un sito specchio di primalitalia.it. “Ci sono 10mila utenti anche su Twitter – rivela La Porta – . Ben venga l’idea di ingrandire il progetto iniziale”. L’esperto social ricorda come “già nella manifestazione del partito dello scorso luglio, a Roma, in piazza Bocca della verità, Salvini avesse lasciato a casa le bandiere con Alberto da Giussano, portando in piazza cartelli proprio con quello slogan ‘prima l’Italia’”. Quella manifestazione vide Salvini sul palco, che chiedeva ‘riaperture subito’ e lanciava la campagna elettorale romana, nel segno del civico Michetti. Ora il nuovo tentativo in Sicilia. (Sai/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 23-MAR-22 12:33 NNNN