Le Primarie online per Palazzo Chigi sono aperte: entra nel sito e vota il candidato Premier del centrodestra.

Tutti i sondaggi premiano la coalizione di centrodestra e una simulazione effettuata da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera afferma che con qualsiasi sistema elettorale, comunque il centrodestra otterrebbe la maggioranza dei seggi per governare. Ciò che realmente avverrà nelle urne con il voto degli italiani lo potremo sapere solo al momento del voto reale, ma al momento è nostro dovere lanciare il dibattito sulle Primarie di centrodestra e in attesa che si facciano quelle reali, le lanciamo online, chiedendovi di votare e invitare i vostri amici a fare lo stesso per avere un campione più alto possibile.

Il centrodestra scalda i motori e le nostre primarie vogliono essere un punto di inizio di dibattito sul candidato Premier. Ci piacerebbe vedere dibattiti e confronti tv e poi decidere chi dovrà sedere a Palazzo Chigi: al momento ci accontentiamo di lanciare questa iniziativa online per parlare del futuro del centrodestra.