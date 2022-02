Conferenza stampa dei leader del centrodestra per presentare la rosa di nomi per il Quirinale. Nomi di altissimo profilo istituzionale. Si allontana l’ipotesi di Draghi.

Conferenza stampa al termine del vertice dei tre leader del centrodestra dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi alla corsa per il Quirinale. Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni hanno presentato 3 profili di altissimo profilo per la Presidenza della Repubblica. Primo tra tutti Carlo Nordio, fortemente voluto da Fratelli d’Italia è un magistrato di 73 anni in pensione che nella vita si è occupato di Brigate Rosse, sequestri di persona, Mose e si è espresso contrariamente all’accusa di sequestro di persona nei confronti del leader leghista.

Secondo profilo è Letizia Moratti, già Ministro dell’Istruzione, sindaco di Milano e vice governatore della Lombardia che sarebbe molto gradita dalla Lega e sarebbe un’ottima figura istituzionale potendo giocare anche la carta rosa.

Terzo noma è Marcello Pera, già Presidente del Senato ai tempi del Governo Berlusconi che sarebbe molto gradito all’area azzurra e moderata.

Resta in campo ma non viene esplicitamente messa nella rosa Elisabetta Casellati attuale Presidente del Senato che in quanto seconda carica dello Stato non viene citata in una rosa di partito, proprio perché appartiene alle Istituzioni.

Matteo Salvini va oltre e cita anche Antonio Tajani come possibile candidato, già Presidente del Parlamento Europeo e Commissario Ue per i Trasporti sarebbe un profilo altissimo da presentare al Quirinale.

Al momento c’è un forte vantaggio del centrodestra in aula e con 451 voti su 1009 grandi elettori, la coalizione sovranista ha il 45% dei voti dell’aula contro il 13% del Partito Democratico che sta cercando di non spaccare il centrosinistra e preferisce accordarsi al Movimento 5 stelle. Basterebbe che i 45 voti renziani convergessero sul candidato di centrodestra per escludere il Pd da questa elezione del Quirinale.

Anche per questo la Casellati resta la più probabile: un accordo potrebbe infatti vederla al Quirinale e allora la presidenza del Senato potrebbe andare ai renziani. Al momento sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi Mario Draghi. Durante la conferenza non è stata fatta questa ipotesi ma i giochi sono appena iniziati.

Ecco il video della conferenza.