Primo sondaggio del 2023 di swg per la7: tutti i numeri dei partiti in campo.

Splende il sole per Fratelli d’Italia che con il 31,3% tocca il nuovo record positivo, guadagnando oltre 5 punti rispetto al voto del 25 settembre.

Luna nera invece, per il Partito democratico che continua a perdere consensi ed è ora al 14%, ovvero il livello più basso mai registrato nei sondaggi del tg di Mentana.

Segno positivo anche per Giuseppe Conte che riesce a portare il Movimento 5 stelle al 17,7% imponendolo come principale partito di opposizione.

Leggero calo per la Lega e Azione di Calenda rispettivamente all’8,5 e al 7,5%.

Segno positivo per Forza Italia che con un più 0,8% sfiora quota 7%.

Nel complesso i partiti di Governo volano alto rispetto al voto delle politiche, trainati soprattutto dalla crescita di Fratelli d’Italia.

Se si votasse domattina la coalizione guidata da Giorgia Meloni otterrebbe il 47,8%, ben 5 punti in più rispetto al voto delle elezioni politiche, ben 28 punti di differenza col centrosinistra di Letta che si fermerebbe a uno scarno 20%.

Gli italiani hanno le idee ben chiare e premiano l’azione di Governo, punendo pesantemente il principale partito d’opposizione.