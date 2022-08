E’ iniziato il totosondaggi sui quotidiani. Ma tu chi voteresti? Scegli il partito che voterai il prossimo 25 settembre.

Da qualche giorno i sondaggisti hanno riniziato le previsioni dei possibili scenari post 25 settembre e i risultati di tutti i sondaggi vanno nella stessa identica direzione. Tante persone però, si lamentano di non essere mai state chiamate a votare per un sondaggio. Daremo questa possibilità, proprio come facciamo dal 2015 a decine di migliaia di utenti che vedendo il sondaggio sui social potranno partecipare e votare direttamente.

Ovviamente non pretendiamo di avere alcuna valenza statistica, essendo gli utenti a decidere se votare e se fare passaparola, ma in passato i nostri sondaggi hanno sempre reso chiararamente i trendi di voto.

Avete a disposizione un solo voto, proprio come il prossimo 25 settembre. Fate le prove generali e iniziate ad allenarvi.