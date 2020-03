Europa mai così lontana dalle emergenze degli italiani. Tu vorresti rivedere la posizione italiana sull’Unione? Clicca sul link e vota il sondaggio.

Non solo non ci hanno dato un solo euro per affrontare l’emergenza di coronavirus che ha paralizzato l’Italia, facendo calare un clima degno di una guerra mondiale, ma dopo aver fatto crollare la borsa di Milano con dichiarazioni sciagurate, ci hanno concesso di poter spendere i nostri soldi per comprare medicine e respiratori e non far fallire le nostre imprese.

In questi giorni sui social si sta sollevando una forte indignazione contro l’Unione Europea ed è per questo che lanciamo un sondaggio per chiedere se voi vorreste rivedere le posizioni europeiste dell’Italia.

Dopo aver votato, condividi il sondaggio sulle tue pagine social.

Buon voto a tutti!