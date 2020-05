L’emergenza Covid 19 ha messo a dura prova anche i leader dell’opposizione che spesso e volentieri hanno preso posizioni diverse. Quale leader è stato più convincente in questo periodo? Abbiamo lanciato un sondaggio.

L’opposizione di centrodestra in questi due mesi di emergenza si è sempre presentata unita e compatta alle conferenze stampa dopo i colloqui con Conte, ma negli ultimi giorni si è espressa in maniera differenziata sui provvedimenti post Covid. Berlusconi in maniera molto chiara si è espresso a favore del Mes, mentre Salvini e Meloni si sono dimostrati intransigenti su questa tematica.

Nelle ultime ore abbiamo visto le opposizioni manifestare in maniera differente: Giorgia Meloni è scesa sotto Palazzo Chigi per dare voce alle categorie produttive che rischiano di non riaprire dopo l’emergenza Covid; Matteo Salvini e la Lega hanno pacificamente occupato Camera e Senato e rimangono tutta la notte in aula fino a quando il Governo non darà risposte al Paese. Più collaborativo è invece Berlusconi che con Forza Italia ha dichiarato di non voler votare la mozione di sfiducia presentata dai sovranisti nei confronti del ministro Gualtieri.

Nonostante tali divisioni, i sondaggi di Rai1 dell’istituto Noto attribuiscono all’opposizione un consenso elettorale del 50%, che vorrebbe dire che se si votasse domani mattina Matteo Salvini sarebbe il nuovo premier.

Alla luce delle divisioni e dei diversi approcci di questi giorni, quale opposizione è stata più convincente? Vota il nostro sondaggio e diffondilo sulle tue pagine social per far votare più persone possibili.