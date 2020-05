Raccolte di firme e tentazione di referendum abrogativo. Se venisse bocciata dal popolo una legge del Governo, Conte cadrebbe come Renzi. Vota il nostro sondaggio.

Spuntano raccolte di firme e si scaldano i motori. Se il Governo metterà la fiducia al decreto facendo decadere ogni emendamento dell’opposizione, un referendum abrogativo potrebbe cancellare sia la sanatoria, sia chi l’ha promossa. Sono ore frenetiche nei corridoi di Palazzo Chigi, il decreto rilancio, ribattezzato decreto ritardo da parte di Silvio Berlusconi, ancora non è fisicamente presente nelle mani dei deputati, ma già si delinano le strategie che le opposizioni potrebbero mettere in campo non appena il decreto sarà convertito in legge dello Stato.

E’ certo che se come avvenuto negli ultimi due mesi, l’Esecutivo guidato da Giuseppe Conte dovesse continuare ad andare avanti a colpi di fiducia, senza il contributo delle opposizioni, allora la levata di scudi sarebbe inevitabile.

Nelle ore precedenti Fratelli d’Italia ha promosso una raccolta di firme online contro la sanatoria degli immigrati proposta dalla ministra Bellanova e questa mattina ha annunciato di aver già raccolto 30 mila firme. Matteo Salvini ha annunciato anche lui iniziative in tal senso. Se un impegno comune dei sovranisti dovesse vedere la raccolta di firme per promuovere un referendum per cancellare la sanatoria e per mandare via di conseguenza Conte, tale impegno troverebbe terreno fertile in questo momento di grave difficoltà.

La gente è stremata dopo due mesi di clausura casalinga, l’economia rischia di avere danni per i prossimi 20 anni poiché, a differenze degli altri paesi europei, il Governo si è dimostrato totalmente inadeguato nelle risposte fornite al mondo dell’impresa e del lavoro. In tutto questo non hanno certamente aiutato la vicenda Silvia Romano, la questione delle mascherine fantasma che ha colpito direttamente il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e per ultima, la questione sanatoria degli immigrati.

Rischia di essere un autunno bollente per la maggioranza Pd – Movimento 5 Stelle – Leu – Italia Viva, noi in questo sondaggio vi chiediamo se promuovereste un referendum abrogativo della sanatoria. Buon voto a tutti!.