Tra poche ore si aprono i seggi per il referendum Costituzionale. Cosa faranno gli elettori di centrodestra? Abbiamo lanciato un sondaggio per scoprirlo. Entrate e votate anche voi.

Il centrodestra si presenta diviso e lasciando libertà di scelta al referendum sul taglio dei parlamentari. Al voto favorevole di Salvini e Meloni si contrappongono i no di Berlusconi e di gran parte della classe dirigente leghista in Italia. A poche ore dal voto lanciamo un tele voto che non pretende di avere alcuna valenza statistica, ma vuole rendere semplicemente l’idea del trend di voto dei lettori di questo sito.