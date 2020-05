In queste ore si infiamma il dibattito su una possibile sanatoria degli immigrati impegnati in attività agricole. La proposta viene dalla Ministra dell’Agricoltura Bellanova di Italia Viva il partito di Matteo Renzi. La proposta incontra immediatamente la dura di parte del Movimento 5 stelle che è pronto a dare battaglia sull’argomento.

Da parte del centrodestra è Matteo Salvini ad alzare le barricate e propone di promuovere il lavoro nei campi per migliaia di giovani che prendono il reddito di cittadinanza senza fare nulla. Come sarà la risposta di chi vive questo reddito da mesi come manna dal cielo e ha tutto il giorno libero per fare qualche lavoretto a nero? Lo vedremo nelle prossime ore.

Intanto siamo noi che vi chiediamo di esprimervi sulla sanatoria promossa dalla Bellanova con questo sondaggio: