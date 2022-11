Elezioni di metà mandato. Se avessi in mano una matita chi sceglieresti tra i Repubblicani di Trump e i Democratici di Biden?

Donald Trump mai così vicino dal ritorno in campo e tra poche ore potrebbe conquistare la maggioranza del Congresso degli Stati Uniti e annunciare il ritorno in campo. Almeno stando alla maggior parte dei sondaggi i repubblicani godono di ampio entusiasmo e vantaggio in questa sfida elettorale di medio termine che potrebbe costare la fine della carriera politica di Biden che resterebbe comunque in sella altri due anni, ma senza avere il controllo del Parlamento.

Martedì sarà la data fatidica del voto. Se tu avessi la possibilità di scegliere, chi voteresti?