Nel mese di agosto di un anno fa lanciamo il sondaggio sul gradimento dei due sfidanti alla Casa Bianca. Lo riproponiamo oggi.

Un anno fa in questi giorni, entrava nel vivo la sfida tra Biden e Trump per la conquista della Casa Bianca. I sondaggi erano tutti favorevolissimi allo sfidante democratico, ma nella notte elettorale si è dimostrato che tale vantaggio era praticamente inesistente, tanto che Trump che veniva dato per morto, conquistò molti più voti dello stesso Obama.

Un anno dopo, sempre alla fine di agosto, vogliamo rilanciare lo stesso identico sondaggio per capire come è cambiata la percezione dei due Presidenti Usa tra i nostri lettori. Ovviamente oggi come ieri nessuno di noi ha diritto di voto negli Stati Uniti e non avrà alcun valore statistico, ma siamo convinti, oggi come ieri, che i risultati saranno sorprendenti.

buon voto a tutti!