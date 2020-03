Il governo degli honesti a 5 stelle fa un bel regalo ai carcerati. Permessi premio nel decreto Curaitalia. Allarme da parte delle Forze dell’Ordine. Ecco il testo completo del decreto pubblicato stamattina

Cosa è più utile in un momento di totale emergenza sanitaria, se non un bel provvedimento svuotacarceri che domattina potrebbe rimettere in libertà 6000 detenuti? No, non è uno scherzo ma è il testo approvato dal Governo Conte e controfirmato da Mattarella pubblicato stamattina sulla Gazzetta Ufficiale. Nero su bianco il Governo ha voluto dare un premio a quei bravi ragazzi che qualche giorno fa hanno fatto rivolte in tutta Italia mettendo a ferro e fuoco le città.

Ad alzare subito la voce contro questo provvedimento è Matteo Salvini che ha convocato con urgenza una conferenza stampa via web per affermare che non c’entra nulla con l’emergenza sanitaria da Corona virus un atto che va a premiare quei carcerati che hanno commesso reati come furti e spaccio.

Durante la conferenza stampa ha chiesto che venga riaperto il Parlamento per discutere questo provvedimento che avrà effetto sulla vita degli italiani per i prossimi anni e poi più volte ha riportato le sofferenze delle forze dell’ordine che sono già impegnatissime a fronteggiare l’emergenza e che si trovebbero così ulteriormente stremate per affrontare 6000 carcerati da controllare in casa.

Non è possibile che se vai a fare una camminata vieni portato in carcere e se invece sei stato condannato per furto ti venga dato un permesso premio per stare a casa. E i tanti stranieri che non hanno una casa, dove andranno a fare danni? Follia pura. Se l’atteggiamento dell’opposizione fino a questo momento è stato molto cauto e responsabile, su questa tematica Salvini non ha intenzione di fare sconti a nessuno.

Ecco il testo completo del decreto pubblicato questa mattina. Gli articoli riguardanti i provvedimenti svuotacarceri sono il 123 e il 124.