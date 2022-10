40 nomi in corsa e 5 voti a disposizione: votate chi meriterebbe maggiormente l’incarico da ministro.

A cura di Giorgio La Porta – In queste ore sui quotidiani imperversano le più assurde previsioni per la formazione del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. Anche noi abbiamo sentito un po’ di voci e indiscrezioni che arrivano dai corridoi parlamentari, ma è nostra precisa tradizione affidare a voi il compito di scegliere i vostri 5 nomi preferiti dall’elenco che vi sottoponiamo.

Un totoministri fatto con le vostre preferenze.

Centro-destra.it ha una lunga e rispettata tradizione in materia e ricordiamo in questi giorni con piacere, che proprio nel 2015 fu Giorgia Meloni a vincere in un sondaggio sul gradimento dei leader del centrodestra. Noi giochiamo, gli altri fanno la mega informazione, ma coi nostri giochi siamo stati i primi in Italia a prevedere l’arrivo di una premier donna.

Per votare il totoministri di centro-destra.it devi scegliere un massimo di 5 caselle e votare. Come sempre, buon voto a tutti!