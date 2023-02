CROLLA IL PD E PERDE IL LAZIO, LA SUA REGIONE PIU’ IMPORTANTE. FONTANA CONFERMATO CON UN PLEBISCITO.

Primi exit poll sanciscono la sconfitta del centrosinistra con oltre 20 punti di distanza dal centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Francesco Rocca ex Presidente della Croce Rossa da domattina sarà il nuovo presidente della Regione Lazio dopo 10 anni di governi di Zingaretti. Sconfitto Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio e candidato del pd e tanto gradito ai giornali che lo hanno dipinto come l’uomo che ha salvato il Lazio durante la pandemia. Ma evidentemente i cittadini del Lazio non hanno gradito e lo hanno pesantemente bocciato col voto popolare. Se Rocca ottenesse oltre il 50% sarebbe un risultato storico per la Regione Lazio.

Tripudio in Lombardia per Attilio Fontana della Lega che otterrebbe oltre il 50% sconfiggendo sia Majorino del Pd che la ex vice presidente Moratti. E cosa sarebbe avvenuto se la Moratti fosse rimasta nel centrodestra? Ce lo domanderemo domani, intanto prendiamoci questo momento di vittoria per noi e per sostenere il Governo Meloni che ne esce fortemente rafforzato.

Un’altra regione passa a destra e così sono solo 4 a guida pd e ben 16 di centrodestra. E qualcuno diceva che con questo voto avrebbero punito la Meloni e il Governo!

Buon lavoro a Rocca e Fontana!