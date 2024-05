Daniela Bordo, in qualità di Commissario Provinciale Rinascimento-Sgarbi, comunica che in data 30 aprile 2024 a Roma, con il benestare del Responsabile Ufficio Elettorale Nazionale Dario Di Francesco, è stato nominato l’amico carissimo Gianpaolo Carcangiu come Commissario della città di Tarquinia.

Felicissima di ciò, sono convinta che insieme lavoreremo con entusiasmo e serietà per il bene della nostra amata cittadina.

La lista Rinascimento Sgarbi appoggerà la riconferma di Alessandro Giulivi.