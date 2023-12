Fratelli d’Italia torna sopra quota 30%, reggono gli alleati. Calano Pd e M5S. I risultati del sondaggio Youtrend per Skytg24.

Piazze piene urne vuote direbbe qualcuno. Sembra finito l’effetto Schlein che ha visto in forte recupero il Pd dopo la batosta elettorale. Neanche la piazza del Popolo ha riacceso l’entusiasmo degli elettori di sinistra ed è stata percepita come un evento interno al partito. Tanto che il Pd si conferma al 19% un 0,6% in meno rispetto a due settimane fa. Male anche il Movimento 5 stelle di Conte che con il 13,1 è sotto di due punti rispetto al voto delle elezioni politiche.

Male, anzi malissimo l’opposizione nel complesso al 24,7% ovvero meno di Fratelli d’Italia.

Splende alto il sole nella maggioranza di Governo. L’intera coalizione di centrodestra è vicina al 50% e ottiene il 47,7% ben 4 punti in più rispetto al voto delle elezioni politiche. A trainare la coalizione è il partito di Giorgia Meloni che torna a superare il 30% ben 11 punti in più del PD. La Lega di Salvini al 9,6 con un 0,3 in più rispetto alla precedente rilevazione youtrend. Cresce anche Forza Italia di Tajani con un incremento del 0,6% al 6,1%. Stabile Noi con l’Italia all’1,9%.

Al momento senza apparentamenti, solo 5 partiti superano la soglia di sbarramento delle elezioni europee con la relativa ripartizione di voti. E al momento i partiti di maggioranza che si spartirebbero i seggi di Bruxelles otterrebbero il 45% mentre quelli di opposizione il 24%. Se questa fosse la condizione finale, vorrebbe dire che la maggioranza al momento otterrebbe gran parte dei seggi spettanti all’Italia, ovvero 51 su 70, mentre le opposizioni otterrebbero i restanti 25. Sarebbe un risultato eclatante di due seggi su 3. Ma la campagna elettorale deve ancora iniziare e i partiti stanno iniziando a scaldare i motori per la corsa a Bruxelles…