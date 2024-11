Bocciato il ricorso pagato coi soldi dei cittadini contro l’intitolazione dell’aereoporto a Berlusconi. È questo il modo migliore per spendere i soldi dei contribuenti? Intervenga la Corte dei Conti.

Altra batosta a sinistra. Il Tar Lombardia ha rigettato la richiesta di sospendere l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. Con le ordinanze n. 1300/2024 e 1301/2024, il tribunale ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Milano, Cardano al Campo, Somma Lombarda e Samarate, che si opponevano alla decisione dell’Enac che aveva stabilito l’intitolazione dello scalo a Berlusconi.

“Si conferma, allo stato attuale, la correttezza del percorso adottato per l’intitolazione“, ha dichiarato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, ribadendo che l’aeroporto ufficializzerà il nome del presidente Silvio Berlusconi. Dopo l’udienza del 6 novembre 2024, il Tar ha ritenuto infondate le preoccupazioni espresse dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dagli altri ricorrenti, non riscontrando alcun grave pregiudizio derivante dalla decisione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha accolto con “grande soddisfazione” la decisione, sostenendo che si tratta di “una lezione per la sinistra, che quando non vince alle elezioni cerca di trasformare tutto in un contenzioso giudiziario. “

Adesso da centro-destra.it lanciamo noi un quesito: è giusto usare i fondi delle tasse dei cittadini per fare questo tipo di ricorsi politici? Speriamo che l’opposizione nei consigli comunali presenti un esposto alla Corte dei Conti per vedere se le rispettive amministrazioni abbiano usato i fondi pubblici con la diligenza di un buon padre di famiglia, altrimenti sarà giusto che siano loro a mettere di tasca loro quei soldi, senza sottrarli al bene comune.