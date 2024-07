Entra nel vivo la campagna elettorale negli States. Voi per chi votereste?

Poche ore fa si è svolto il dibattito tra Trump e Biden con ripercussioni che entreranno nella storia degli Stati Uniti. Entra nel vivo la campagna elettorale negli States e come abbiamo fatto in passato, anche nei momenti più difficili, vi chiediamo voi per quale candidato votereste.