Il Molise veniva dato in bilico per l’alleanza tra Pd e 5Stelle, ma è diventato l’ennesimo trionfo della coalizione di Governo. Roberti Presidente e Fratelli d’Italia primo partito.

Solo 8 mesi fa il primo partito in Molise era il Movimento 5 Stelle con il 24%, tanto da pretendere all’interno della coalizione di centrosinistra di esprimere il candidato presidente. Ma alle regionali non si vota per il reddito di cittadinanza e 3 grillini su 4 hanno votato altro o sono rimasti a casa, tanto da far crollare il Movimento al 7%. Ma poco è cambiato per gli elettori del Molise che comunque hanno scelto Francesco Roberti del centrodestra con oltre 30 punti di vantaggio.

Il Centrodestra di Governo cresce di 20 punti rispetto alle elezioni politiche in questa regione. Solo 8 mesi fa prendeva il 43%. Qualcuno pensava di sommare i voti del Movimento 5 stelle e del centrosinistra, tanto che sulla carta qualcuno già brindava alla vittoria con un potenziale del 47% di pochi mesi fa. Ma i partiti non si sommano mai e le persone scelgono liberamente chi votare. elezione dopo elezione. Ecco i risultati definitivi.

E’ così arrivata dopo le elezioni politiche, le regionali in Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia e il trionfo delle amministrative, la sesta vittoria consecutiva dei partiti che sostengono il centrodestra di Governo. E se i sondaggi parlavano di un vantaggio del centrodestra in Molise, nessuno prevedeva una strabordante vittoria con 30 punti di vantaggio.

C’è una vittoria che va ben oltre il semplice risultato amministrativo. Il centrodestra già guidava la regione, ma quella di oggi non è solo una conferma. 30 punti sono un chiaro messaggio politico che va direttamente a Roma e che dà ancora più forza a questa maggioranza di Governo. Buon lavoro a Francesco Roberti, da oggi nuovo governatore del Molise!