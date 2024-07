Vota il sondaggio: la destra italiana dovrebbe sostenere Ursula von der Leyen o dovrebbe fare opposizione?

Ore calde, anzi caldissime anche nella nordica Bruxelles, tra meeting, continue dichiarazioni e la ricerca di una maggioranza stabile per i prossimi 5 anni. L’accordo di base prevede la conferma della cosiddetta maggioranza Ursula tra popolari, socialisti e liberali. Una maggioranza che però rischia di andare sotto diverse volte durante i prossimi 5 anni. Nel 2019, quando i numeri erano ben diversi e socialisti e macronisti erano più forti, Ursula venne eletta per il rotto della cuffia, grazie all’appoggio dei grillini italiani che permisero con il loro voto di far nascere questa maggioranza.

Si tratta di una vita fa. Oggi i numeri sono molto più stretti e tanto i socialisti quanto i liberali hanno perso numerosi consensi alle elezioni europee, tanto che si è parlato della ricerca di una maggioranza alternativa all’interno del Parlamento Europeo.

Con gli attuali numeri infatti, la Commissione non andrà lontano e verrà puntualmente impallinata in aula sui singoli provvedimenti.

Qualche ora fa il vice premier italiano Antonio Tajani si è espresso a favore di una apertura della maggioranza ai conservatori di Giorgia Meloni, oggi terzo gruppo parlamentare all’eurocamera. Con conseguenze e ripercussioni politiche che potete immaginare.

E’ per questo che oggi, come da nostra storica tradizione, lanciamo un sondaggio per chiedere se voi siate favorevoli o contrari all’appoggio da parte dei principali partiti di Governo (in particolare Fratelli d’Italia e Lega) alla maggioranza Ursula o se preferiate che Conservatori e Identità e Democrazia restino fuori dalla maggioranza e facciano dura opposizione come in passato.

Ovviamente questo sondaggio non ha alcun valore scientifico, ma sono 10 anni che siamo gli unici a chiedervi la vostra opinione e non abbiamo mai alcuna paura delle vostre risposte. Buon voto a tutti