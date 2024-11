EXIT POLL LIGURIA: RISULTATI E PROIEZIONI LIVE

Ore.19.45 Bucci passa in vantaggio anche nei dati reali del Viminale. Piano piano c’è stato un sorpasso anche nei dati reali. Pare che il vantaggio di Orlando fosse dato dal fatto che molti dati inseriti venivano dai seggi a lui favorevoli e che sono stati spogliati prima, mentre piano piano entrando anche la provincia, Bucci abbia recuperato confermando le previsioni degli exit poll. L’ultima proiezione Rai dà a Bucci un 48,5 contro un 47,5 di Orlando con il 92% di copertura. Praticamente un dato definitivo.

Ore 17,40: Quinta proiezione, si assottiglia al 0,8% il vantaggio di Bucci con una copertura del campione dei 2/3. Nei dati reali Orlando è in vantaggio di qualche centinaio di voti, ma sono dati in ordine di arrivo e non calcolano nessuna tendenza statistica. Si profila un lungo testa a testa, ma Bucci non è mai andato sotto Orlando in tutte le proiezioni.

Ore 16: 49.8% per Bucci del centrodestra secondo Opinio Rai contro il 46,5 di Orlando nelle prime proiezioni. 3,3 punti di vantaggio per Bucci e un dato che tende a consolidarsi e una forchetta che tende ad allargarsi.

Secondo i dati di Swg per la7 Bucci sarebbe in vantaggio con il 49% contro il 47,5 di Orlando e dunque uno 0,5% di vantaggio in più rispetto ai primi instant poll.

Entrambi le proiezioni sono state fatte sui dati reali all’8% dello scrutinio.

15.05 – Secondo i primi exit poll Rai Bucci del Centrodestra arriverebbe a un massimo del 51% contro il 49,5% di Orlando del PD. Un punto e mezzo di vantaggio per la Rai, mentre swg per la7 dà un vantaggio di un solo punto a favore di Bucci, sindaco uscente di Genova.