Antonella Sberna di fratelli d’Italia è la nuova vice Presidente del Parlamento Europeo. E’ la prima volta per il partito di Giorgia Meloni.

Giorgio La Porta – Strasburgo. Altro che destra isolata e Meloni all’angolo nelle trattative europee. Da oggi Fratelli d’Italia esprime la seconda carica all’interno del Parlamento Europeo: Antonella Sberna di Viterbo.

Alla vigilia della formazione della Commissione Europea e nelle ore delle incessanti trattative, c’è stata la prima plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

Dopo le foto di rito del primo giorno di scuola e tra qualche addio ai vecchi eurodeputati che hanno ufficialmente terminato il loro mandato, i neo eletti sono entrati in aula per votare il nuovo ufficio di presidenza che per i prossimi anni amministrerà la vita della più grande aula parlamentare europea.

Grandissimo successo per Roberta Metsola del Partito Popolare centrista che in Italia è rappresentato dalla delegazione di Forza Italia. E’ stata rieletta per il secondo mandato con una maggioranza larghissima del 90%, ovvero 562 voti su 699 presenti stabilendo u nuovo record.

Subito dopo l’elezione del Presidente è avvenuta l’elezione dei vice presidenti che coadiuveranno la presidenza nella difficile gestione dell’aula. Con 314 voti a favore, Antonella Sberna eurodeputata di Fratelli d’Italia di Viterbo conquista la vice presidenza dell’Europarlamento. Una posizione che 5 anni fa era toccata ai grillini che oggi restano a bocca totalmente asciutta.

I conservatori europei di ECR hanno una rappresentante nell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo e questo denota come le posizioni di Fratelli d’Italia siano tutt’altro che isolate nel contesto internazionale ed europeo.

Il fatto che Antonela Sberna, classe 1982 e già assessore a Viterbo sia stata eletta dapprima al Parlamento Europeo con 50 mila preferenze e poi votata dall’aula per un ruolo così prestigioso, denota come il primo partito italiano punti tutto sulla militanza e sulle capacità dei suoi amministratori.

Al Presidente Sberna i migliori auguri da centro-destra.it,