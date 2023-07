R ikkie Kolle transgender di 22 anni è stata eletta ad Amsterdam Miss Paesi Bassi. E’ la prima volta.

A cura di Giorgio La Porta – In Olanda non è la prima volta che una transgender partecipa a un programma di bellezza femminile, ma è in assoluto la prima volta al mondo che vince.

“Questa finalista è stato raggiante per tutto lo spettacolo e ha anche compiuto i maggiori progressi nel processo”, ha affermato la giuria a proposito di Kollé. “Ha una storia forte con una missione chiara. La giuria è convinta che l’organizzazione sarà felice di lavorare con questa giovane donna”. Kollé in precedenza ha partecipato al concorso per modelle televisiveHolland’s Next Top Model .

Era il 1996 quando Danny Mendez nata a Santo Domingo vinceva Miss Italia portandosi dietro anni di chilometriche polemiche. Ma oggi siamo arrivati a ben altro livello.

La vittoria della prima donna transgender di un concorso di bellezza per sole donne sicuramente farà discutere. Da una parte verrà vista la conquista della comunità Lgbtqia+, ma dall’altra parte si griderà all’abominio nei confronti di qualcuno che ha avuto un’infanzia da bambino.

La domanda che oggi mi pongo ma è assolutamente soggetiva, per assurdo è un’altra: non fosse stata transgender avrebbe vinto quel concorso? Bisogna essere transgender per passare avanti, un po’ come fece l’Ucraina all’Eurovision lasciando indietro ottime canzoni che avevano tutti i requisiti per stravincere? Bisogna premiare la bellezza o il messaggio sociale?

Il dibattito è aperto e anzi, siamo i primi ad aprirlo in Italia. Aspettiamo i vostri commenti ricordandovi sempre che il rispetto e la buona educazione sono fondamentali per questo sito e che non verranno pubblicati commenti offensivi.