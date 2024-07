Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca e la vice Presidente Kamala Harris potrebbe correre al suo posto. Voi chi votereste?

Colpo di scena annunciato dopo la pessima figura di Joe Biden al dibattito tv contro Trump. La campagna elettorale democratica sembrava compromessa, tanto che i democratici stessi hanno fatto forti pressioni per sostituire il candidato a 3 mesi dal voto per la Casa Bianca.

Kamala Harris che in questi anni non ha certamente brillato potrebbe essere un candidato che rimetterà in campo i democratici e riaprirà la partita o sarà il colpo di grazia sul partito democratico americano. Lo stabiliranno gli elettori nei prossimi mesi.

Nel primo giorno di questa nuova corsa chiediamo a voi chi votereste tra i due candidati. Buon voto a tutti!