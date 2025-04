All’indomani del Congresso di Azione dove Carlo Calenda ha speso parole durissime nei confronti del Campo Largo e di Giuseppe Conte, si è aperto il dibattito nel centrodestra sul fatto che l’amicizia con Azione si possa trasformare nel tempo in sintonia politica e poi in futura alleanza. Non ci sono sondaggi a riguardo, ma come è nostra storica tradizione possiamo lanciare dalla nostra piattaforma un sondaggio per chiedervi cosa ne pensiate.

Se da una parte c’è un centrodestra che sfiora il 50% nei sondaggi e che con i 3-4 punti portati da Calenda potrebbe fare filotto nei collegi, soprattutto se Conte e Schlein dovessero correre separati, dall’altra la presenza di un ex ministro del PD potrebbe allontanare alcuni elettori storici e più radicali.

Per questo lo chiediamo a voi che da 10 anni difficilmente avete sbagliato i pronostici.

Buon voto a tutti!