Ribaltati i sondaggi in Liguria e ora è il sindaco Bucci a essere favorito nella corsa contro Orlando.

A cura di Giorgio La Porta – Si avvicina la fatidica data del 27 e 28 ottobre con il voto dei liguri per il rinnovo del Consiglio Regionale ed è guerra tra sondaggisti. Solo due settimane fa a sinistra sembrava già fatta e il candidato Orlando veniva dato addirittura 6 punti in vantaggio sul sindaco di Genova Bucci, ma la campagna elettorale è entrata nel vivo, il centrodestra si è compattato e il campo largo ha iniziato a litigare furiosamente.

All’inizio Conte contro Renzi, tanto che all’ultimo momento Italia viva ha ritirato la sua lista a sostegno di Orlando, poi Conte ha iniziato a tuonare contro il PD in prima serata, lanciando pesanti accuse di incompatibilità col il PD e facendo saltare in aria l’intero progetto del campo largo.

E la coalizione litigiosa non inspira alcuna fiducia agli elettori, tanto che Andrea Orlando ha visto sfumare il vantaggio su Bucci, che invece lentamente sta conquistando la fiducia dei singoli liguri, tanto da riuscire a ribaltare i sondaggi.

Le rilevazioni di Noto sondaggi pubblicate poche ore fa dalla Rai e riprese stamattina da tutti i quotidiani vedono Bucci del centrodestra al 47,5% contro il 47 di Orlando.

Un test regionale che diventerà un vero e proprio esame per il campo largo. Siamo sicuri che Conte non abbia interesse a far perdere il PD e a indebolire Elly Schlein? Nella regione di Beppe Grillo, una delle regioni dove il Movimento 5 stelle della prima ora era fortissimo, sarà così scontato dire agli elettori di andare a votare per un uomo del Partito Democratico?

La campagna è appena iniziata e mentre da una parte c’è la voglia di rivincita, dall’altra pare che il sentimento dominante sia la paura.