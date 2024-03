Questa mattina, presso la sede della Regione Lazio, si è svolto un dolce e gioioso momento di celebrazione in onore della Festa del Papà. Gli assessori Simona Baldassarre e Giancarlo Righini, insieme a Simone Foglio, a nome dell’assessore Luisa Regimenti, hanno partecipato al brindisi, dimostrando un’attenzione speciale verso tutti i papà della Regione.

L’evento è stato un’opportunità per celebrare il ruolo fondamentale dei papà nelle famiglie e nella società, oltre che per condividere un momento di gioia e solidarietà. Durante il brindisi, è stato possibile degustare un’autentica eccellenza culinaria del Lazio: i deliziosi bignè di San Giuseppe, un dolce tradizionale e locale che rappresenta una vera prelibatezza per il palato.

La scelta di celebrare la Festa del Papà con questo gesto simbolico evidenzia l’importanza di riconoscere e valorizzare il lavoro e l’impegno dei papà nel quotidiano, contribuendo così a promuovere un clima di gratitudine e apprezzamento reciproco all’interno della comunità.

In un momento in cui è più importante che mai sostenersi a vicenda e celebrare le relazioni familiari, l’iniziativa della Regione Lazio guidata dal centrodestra si inserisce perfettamente nel contesto di promozione della famiglia. La gioiosa atmosfera e il gesto di condivisione dei bignè di San Giuseppe hanno reso l’evento un’occasione indimenticabile, piena di calore umano e affetto per tutti i papà della Regione Lazio.