Nuovo libro di Daniele Capezzone dal titolo “E basta con ‘sto fascismo. Cari compagni avete rotto…”. A poche ore dall’annuncio è già un successo. Ecco come acquistarlo in anteprima.

L’uragano dell’estate del libro del generale Vannacci ‘il mondo al contrario’ sembra destinato a diventare una leggera brezza marina, un ponentino romano a confronto del nuovo libro di Daniele Capezzone dal titolo “E basta con ‘sto fascismo. cari compagni avete rotto…”

Una fiamma in copertina, giusto per far saltare qualcuno sulla sedia, solo per cominciare… Dire ai compagni di smetterla con il fascismo, se da una parte è una provocazione geniale, dall’altra è anche un prezioso consiglio. Resta memorabile infatti, la conferenza stampa con la quale Calenda ruppe col Pd e disse che pur non essendo d’accordo su nulla, Letta stava proponendo di fare un Comitato di Liberazione nazionale che non avrebbe portato da nessuna parte. Ed ebbe perfettamente ragione.

Ed è un po’ questa l’ossessione di una sinistra a corto di argomenti dopo 9 anni di Governo con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco spuntare il fascismo come una toppa che si adatta a ogni buco, come il prezzemolo per ogni piatto. Quando si è a corto di argomenti viene tirato fuori il pericolo fascista e si riesce a monopolizzare il dibattito politico. Ma questa roba sposta pochi consensi, altrimenti non ci sarebbero oltre 20 punti di distanza tra maggioranza e opposizione e non ci sarebbero state 6 sconfitte clamorose del centrosinistra nell’ultimo anno.

Dopo il successo di Bomba a orologeria e Likecrazia, Daniele Capezzone torna in libreria con un lavoro che ancora più dei precedenti si annuncia un successo clamoroso. A meno di 12 ore dalla pubblicazione dell’annuncio sui social con un link su dove comprarlo, su Amazon è già al secondo posto dopo il libro di Giorgia Meloni (tanto per sfatare il mito della destra ignorante che non legge).

Una sinistra studentesca che ha impedito allo stesso Capezzone di parlare all’Università la Sapienza di Roma (e che qualche anno fa impedi’ allo stesso Papa Ratzinger di intervenire a un evento) non può dare lezioni di antifascismo e democrazia. Oltretutto parlare di fascismo dopo 2 anni di restrizioni, idranti sui lavoratori, codici qr per andare al lavoro e droni che inseguivano poveri corridori sulla spiaggia, è alquanto coerente e attuale.

Aspettiamo le conseguenze, i librai che per resistenza impediranno le vendite, chi lo metterà sottosopra nelle librerie, chi strapperà le pagine. Siamo pronti a tutto: con questa sinistra “democratica e moderata” siamo abituati a fare i conti ogni giorno.

Intanto noi saremo fisicamente nelle librerie dal 3 ottobre anche se da oggi è possibile prenotarlo su Amazon, più determinati che mai, per dire coralmente “Compagni avete rotto….”

ECCO IL LINK PER PRENOTARE IL LIBRO