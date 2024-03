Sondaggio di Euronews fa tremare la sinistra in Europa. C’è solo l’Irlanda in rosso, ma il premier si è dimesso oggi.

A cura di Giorgio La Porta – A Bruxelles il clima si fa caldo con l’arrivo dei sondaggi aggiornati sul termometro della possibile futura maggioranza. Il Partito Popolare di centro resta la prima formazione in Europa e sará imprescindibile per la formazione di una qualsiasi maggioranza. Ma stavolta il grande partito di centro avrá la possibilitá di allearsi con le forze di centrodestra ed escludere dalla maggioranza il partito socialista con il quale governa dalla notte dei tempi.

La novita’ di questa nuova legislatura potrebbe essere il passaggio dalla cosiddetta maggioranza Ursula tra Popolari, Socialisti e Macroniani alla ‘maggioranza Giorgia’, tutta sul modello italiano tra forze moderate, conservatrici e sovraniste, senza alcuno spazio per i partiti di centrosinistra.

Al momento, secondo il sondaggio di Euronews il PPE avrebbe 181 seggi, seguito dal gruppo socialista con 136, mentre i Conservatori avrebbero 76 seggi e il gruppo di Le Pen e Salvini 81.

E’ presto per decidere possibili fusioni e alleanze, ma salta agli occhi come se messi insieme i due gruppi di destra avrebbero 157 deputati, ai quali si potrebbero sommare i 14 deputati di Orban e questo porterebbe il potenziale gruppo di destra a minacciare il primato del Partito Popolare che si troverebbe ad essere primo per appena 10 seggi. Ovviamente in politica la somma non fa mai il totale, come insegna anche la recente esperienza in Abruzzo e non tutto è sommabile, anche se questo serve a rendere l’idea di come il clima sia cambiato nelle aule di Bruxelles.

Nella mappa fornita oggi dalle tendenze di voto nei singoli paesi, si nota come siano poche, anzi pochissime le macchie rosse sulla mappa europea. Alle europee non ci sono le coalizioni ed Euronews ha infatti elaborato il grafico prendendo il primo partito per ogni Paese.

Ci sono alcuni dati molto confortanti. La Spagna di Sanchez è azzurra e cosí il Portogallo che da una settimana ha cambiato colore. Solo Italia e Lettonia hanno come primo partito i Conservatori (e questa è un’ottima notizia per Fratelli d’Italia che probabilmente guiderá il gruppo conservatore), mentre la Francia di Macron, l-Austria, l’Olanda e il Belgio hanno come primo partito i sovranisti e questo rende l’idea di come sara’ difficile escludere dalla prossima legislatura questa forza politica.

Solo Lituania, Svezia e Danimarca hanno come primo partito un alleato del PD italiano e 5 anni fa la situazione era ben diversa…

Un solo paese, l’Irlanda ha invece un partito di Sinistra in vantaggio. Ma i sondaggi sono di qualche giorno fa e proprio oggi il premier irlandese si è dimesso. Giusto per rendere l’idea di come il vento in Europa stia cambiando.