Tutti i candidati di Forza Italia alle elezioni Europee. Tajani capolista ovunque, tranne che nelle isole.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani, già presidente del Parlamento Europeo sarà il capolista di Forza Italia in tutta Italia, tranne che nelle isole dove Caterina Chinnici avrà questo ruolo.

Oltre ai tanti uscenti che in questi ultimi anni sono entrati in Forza Italia soprattutto dalla Lega, ci sono dei nomi di peso come Letizia Moratti e Roberto Cota nel nord Ovest, mentre Flavio Tosi correrà nel nord est.

Forza Italia che 5 anni fa con l’8,8% aveva conquistato 7 parlamentari (8 dopo la brexit) si presenta oggi agli elettori con 10 candidati uscenti.

Ecco le liste complete.

Circoscrizione Nordovest

Antonio Tajani

Letizia Moratti

Paolo Damilano

Massimiliano Salini

Stefania Zambelli

Andrea Costa

Roberto Cota

Laura D’Incalci

Firial Cherima Fteita

Gustavo Gili

Luigi Grillo

Clara Marta

Laura Menardi

Dina Nobili

Matteo Passoni

Silvia Piani

Claudia Porchietto

Marco Reguzzoni

Beatrice Rizzi

Giuseppe Romeo

Circoscrizione Nordest

Antonio Tajani

Sandra Savino

Flavio Tosi

Matteo Gazzini

Rosaria Tassinari

Cristina Andretta

Giampiero Avruscio

Antonio Cenini

Francesco Coppi

Arianna Corroppoli

Isabella Dotto

Bruno Molea

Deborah Onisto

Antonio Platis

Alessandra Servidori

Circoscrizione Centro

Antonio Tajani

Francesca Peppucci

Salvatore De Meo

Alessandra Mussolini

Giorgio Silli

Marco Baldassarri

Rossella Chiusaroli

Graziella Ciriaci

Valentina Corsetti

Maria Chiara Fazio

Jacopo Ferri

Alessandro Ghinelli

Lorenzo Grassini

Tiziana Pepe

Renata Polverini

Circoscrizione Sud

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo

Giuseppina Princi

Paolo Soccorso Dell’Erba

Antonella Ballone

Angelo D’Agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Eliseo Iannini

Sonia Palmeri

Barbara Ricci

Riccardo Rosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello

Marcello Vernola

Circoscrizione Isole

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell’Utri

Marco Falcone

Bernardette Grasso

Margherita la Rocca Ruvolo

Edmondo Tamajo