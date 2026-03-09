Intervista in prima serata e video messaggio sui social: ecco come Giorgia Meloni fa sentire il suo SI al referendum.

La campagna referendaria entra nel vivo delle ultime due settimane e anche i leader di centrodestra scendono direttamente in campo per sostenere le ragioni del Si al referendum.

Mentre il fronte del No ha già fatto impegnare direttamente tutti i principali leader del campo largo, il fronte del SI ha condotto una campagna molto tecnica, non eccessivamente entusiasmante, con giuristi che spiegavano le ragioni della separazione delle carriere. All’arrivo del silenzio elettorale sui sondaggi la situazione è di perfetto pareggio secondo la supermedia youtrend e serve mobilitare gli elettori di centrodestra per portare l’asticella del si ben oltre il 50%.

Anche per questo Giorgia Meloni ha deciso di scaldare direttamente i cuori dei suoi elettori per difendere una riforma costituzionale votata dal suo Governo. E così in piena domenica è arrivata l’intervista a Mario Giordano, sono stati realizzati alcuni video e soprattutto è stato annunciato un grande evento dove la leader di Fratelli d’Italia presiederà di persona a Milano, Giovedì alle ore 15 al teatro Franco Parenti di Milano.

Dopo aver ampiamente ripetuto che le sorti del Governo non dipenderanno dal risultato del referendum e spuntando così la freccia principale dell’opposizione che voleva il No per dare una spallata al Governo, Giorgia Meloni è ora ufficialmente in campo e chi pensava di aver già vinto sta passando momenti non facilissimi. Ci sono due milioni e mezzo di elettori che alle europee hanno scritto Giorgia sulla scheda. Non voti di struttura ma voti di opinione. Basterà scaldare i loro cuori per fare la differenza in questa importantissima battaglia.

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